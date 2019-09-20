Актер Павел Устинов записал видеообращение, в котором он поблагодарил всех, кто выступал в его поддержку

Актер Павел Устинов, которого сегодня освободили из московского СИЗО №4 под подписку о невыезде, записал видеообращение, в котором он поблагодарил всех, кто выступал в его поддержку.

Ранее журналисты так и не дождались его появления у дверей следственного изолятора. Он был тайно выведен через черный ход и доставлен домой.

Устинова освободили по ходатайству прокуратуры до рассмотрения апелляции на приговор, по которому актеру было назначено 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Приговор вызвал большой общественный резонанс.