Жителей домов, расположенных возле новой ВПП аэропорта «Шереметьево», планируется расселить до конца текущего года

Жителей домов, расположенных возле новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Шереметьево», планируется расселить до конца текущего года. Об этом сообщили в подмосковном городском округе Солнечногорск. Сегодня в этом городе прошло совещание по вопросу переселения жителей Дубровки и Перепечино, находящихся на территории санитарно-защитной зоны аэропорта.

Новая полоса была введена в эксплуатацию 19 сентября. Вопреки первоначальным планам жители к этому времени расселены не были.