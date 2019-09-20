Прокуратура Чебоксар обвинила гражданскую активисту Елену Блинову в пропаганде запрещенных организаций

Прокуратура Ленинского района Чебоксар обвинила гражданскую активисту Елену Блинову в пропаганде запрещенных организаций, — пишет издание «ОВД-инфо». Сотрудники надзорного ведомства нашли в соцсетях фотографию двухлетней давности, на которой запечатлена Блинова, участвующая в одиночном пикете с плакатом, на котором было написано «Свободные люди. Чебоксары». Внимание сотрудников прокуратуры привлекла красная галочка в нижнем правом углу. Её сочли символом движения «Артподготовка», которое в 2017 году было признано экстремистским и запрещено в России. Сама Блинова говорит, что галочка – это символ голоса, который у нас крадут на выборах.

Блинову уже наказывали за гражданскую активность. В частности, два года назад ее оштрафовали на 200 тысяч рублей за съемку одиночного пикета другого активиста, — отмечает «ОВД-инфо».