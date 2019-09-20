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20:02, 20 сентября 2019

Несколько десятков человек собрались у въезда на территорию секретной военной базы США, известной как «зона 51»

Несколько десятков человек собрались сегодня в пустыне Невада у въезда на территорию секретной военной базы США, известной как «зона 51». На сегодня был намечен штурм этого объекта – именно так называлось мероприятие, созданное в Фейсбуке, участвовать в котором записались более 2-х миллионов человек. Трансляцию с места мероприятия в YouTube смотрели десятки тысяч человек, однако сервис заблокировал ее из-за нарушения авторских прав.
Пока участники никаких попыток прорваться на территорию базы не предпринимали.



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