Несколько десятков человек собрались у въезда на территорию секретной военной базы США, известной как «зона 51»

Несколько десятков человек собрались сегодня в пустыне Невада у въезда на территорию секретной военной базы США, известной как «зона 51». На сегодня был намечен штурм этого объекта – именно так называлось мероприятие, созданное в Фейсбуке, участвовать в котором записались более 2-х миллионов человек. Трансляцию с места мероприятия в YouTube смотрели десятки тысяч человек, однако сервис заблокировал ее из-за нарушения авторских прав.

Пока участники никаких попыток прорваться на территорию базы не предпринимали.