Якутский шаман Александр Габышев стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных призывах к экстремизму

Якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву изгонять Путина, стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных призывах к экстремизму. Дело возбудило управление ФСБ по республике Саха 12 сентября, — следует из постановления о мере пресечения. Документ публикует «Правозащита Открытки». Психолого-лингвистическое исследование нашло в словах шамана призыв к насильственным действиям в отношении Путина, — сказано в постановлении. Там отмечается также, что шаман находился в розыске с 13 сентября.

Габышева задержали вчера рано утром на границе Бурятии и Иркутской области, после задержания доставили в Якутск и поместили в психиатрическую больницу.

Сторонники шамана-оппозиционера бьют тревогу — в течение всего дня они распространяют через социальные сети сообщения о том, что их лидера упекли в психбольницу. То, что это не фейк, стало понятно после официального заявления якутского Минздрава, в ведомстве рассказали, что обеспокоены состоянием здоровья самопровозглашенного шамана-воина, и в ближайшее время медики проведут психиатрическую диагностику. В случае если у пациента будут выявлены патологии, в Минздрава обещают оказать ему медицинскую помощь и при необходимости привлечь некие социальные службы. Хотя в самом медицинском учреждении информацию о доставлении к ним Габышева опровергли. В то время как через своих соратников шаман рассказал, что его обвиняют в терроризме и экстремизме, и что скоро будет суд, в ходе которого он намерен доказывать свою невиновность. Кроме того, Габышев сказал, что его отпустили на сутки домой к родственникам, несмотря на то что следствие по его делу уже идёт. И действительно, ещё накануне бурятские полицейские, которые весьма жёстко задерживали шамана а его палаточном лагере на трассе Байкал, говорили, что задерживают его в связи с причастностью к преступлению на территории Якутии, что именно за преступление, не уточнялось.

Сегодня днем в Телеграме появилось видео с Габышевым. Он семь раз за две минуты говорит о том, что все, что происходит с ним, в рамках закона. Некий человек за кадром просит шамана, чтобы тот успокоил своих сторонников. Видеообращение Александра Габышева было записано под давлением сотрудников ФСБ, — рассказал «Эху Москвы» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Завтра адвокаты намерены еще раз поговорить с Александром Габышевым и определить тактику дальнейших действий. В частности, аннулировать согласие на добровольное психиатрическое обследование.

Законность помещения Габышева в психиатрический диспансер вызывает сомнения, — сказал «Эху» член СПЧ Илья Шаблинский. При этом Шаблинский добавил, что может судить об этом деле только по информации, которую почерпнул из интернета.