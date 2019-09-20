Задержанный якутский шаман сообщил правозащитникам, что на него оказывалось давление со стороны ФСБ

Задержанный якутский шаман Александр Габышев сообщил правозащитникам, что на него оказывалось давление со стороны ФСБ. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Один из наших адвокатов нашел адрес сестры, у которой находился Габышев, и отправился туда. Ему удалось встретиться с Александром, который сообщил, что на него оказывалось давление», — отметил правозащитник.

Как уточнил А.Прянишников, сотрудники ФСБ уговаривали Габышева согласиться на добровольное психиатрическое обследование в психодиспансере. Взамен ему предлагали избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Правозащитник добавил, что в субботу 21 сентября адвокаты намерены еще раз пообщаться с Габышевым и определить, каким образом можно аннулировать данное им согласие на добровольную психиатрическую экспертизу.