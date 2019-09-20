Болельщику «Зенита» грозит до пяти лет заключения за то, что он угрожал ОМОНовцу

Инцидент произошел на игре сине-бело-голубых с «Краснодаром». Тогда фанаты петербургского клуба подрались с правоохранителями.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении болельщика «Зенита» Алексея Антонова. Его задержали после драки фанатов петербургского клуба с сотрудниками ОМОНа недалеко от стадиона «Газпром Арена». Антонова обвиняют по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, мужчина демонстрировал удары в отношении силовика. Имя пострадавшего правоохранителя в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга не уточняется. Однако в нем подчеркивается, что Антонов цитирую «нарушил нормальную деятельность органов власти, а также подорвал их авторитет в глазах общественности». По предъявленной статье болельщику грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф в 200 тысяч рублей. Напомню, потасовка между фанатами «Зенита» и ОМОНом произошла 3 августа во время матча с «Краснодаром». В итоге, 17 болельщиков привлекли к административной ответственности, против четверых завели уголовные дела.

Суд пока не принял к производству уголовное дело против Алексея Антонова.