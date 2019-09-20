Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации Александра Кокорина для участия в Чемпионате России

Российский футбольный союз отказал санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в Чемпионате России. Об этом в своем Инстаграме написал главный тренер клуба Сергей Семак. По словам Семака, Кокорин год отсидел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшие аналогичного наказания, а теперь его еще решили на 5 месяцев оставить без футбола.