Z Архив новостей новости
5 5 6 910
17:03, 20 сентября 2019

Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации Александра Кокорина для участия в Чемпионате России

Российский футбольный союз отказал санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в Чемпионате России. Об этом в своем Инстаграме написал главный тренер клуба Сергей Семак. По словам Семака, Кокорин год отсидел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшие аналогичного наказания, а теперь его еще решили на 5 месяцев оставить без футбола.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Шаман Александр Габышев помещён в психбольницу в Якутске После задержания в Бурятии врачи намерены провести экспертизу…

5 44 6 5035
Блоги

Алексей Мельников публицист

Спасибо за всё Теперь у нас есть такая тенденция, что демократическая общественность призывается за все хорошее, что происходит у оппозиции, благодарить Навального…

5 271 6 31784 15.09
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Владимир Жириновский лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме

Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро… И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь…

5 129 6 16877 18.09
Kрф, белоруссия, украина, политика, мнения
Интервью Блог-аут

Алексей Шапошников гость: Алексей Шапошников председатель Московской городской думы VII созыва

Я считаю, что кампания была удачная, потому что в таком сложном парламенте сформировать крупнейшую фракцию — это великолепный результат…

5 43 6 5699 19.09
#слушать 39:42 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Дело в том, что Украина ни на какие уступки не пойдет Представляете, если часть территории России будет отторгнута, и кто-то вам будет говорить типа: «Давайте вы еще сделайте два шага назад». Все русские скажут: «Вы чего?»...

5 138 6 18306 11:17
Новости

Участились случаи депортации россиян из Израиля На рынке уже формируется стереотип, что чуть-ли не 10 процентов пассажиров с каждого рейса разворачивают обратно…

5 47 6 6411
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Будет ли война? Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного «ястреба» Дж.Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала «голубиной». Тем более на иранском направлении…

5 100 6 14924 16.09
Kсаудовская аравия, сша, нефть, конфликты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 158 6 24161 16.09
Новости

Шаман Александр Габышкев, задержанный накануне в Бурятии, помещён в психбольницу в Якутске Если будут выявлены патологии, то пациенту окажут квалифицированную помощь…

5 61 6 9402
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Личные данные в электронном голосовании Мы боялись взлома снаружи — его не произошло. Мы боялись вброса внутри — его не зафиксировано. Таким образом результат тех, кто проголосовал, зачтен правильно…

5 72 6 11560 17.09
#слушать 19:32 8читать ;смотреть $скачать 4.5 МБ
Блоги

Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»

5 91 6 15816 19.09
Kполитика, театр, общество, мнения
Блоги

+ Шаман Александр Габышев: «Все в рамках законности. Даже подружились…» Шаман Александр Габышев: «Все в рамках законности. Даже подружились…» Шаман заверил своих сторонников, что с ним все в порядке. При этом он семь раз за две минуты говорит о том, что все в рамках закона…

5 60 6 10690 14:46
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, события
Блоги

Андрей Турчак: На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал Секретарь генсовета «Единой России» написал, что ситуация, в которой оказался актёр — вопиющая несправедливость…

5 218 6 39673 18.09
Kсуды, аресты, протесты, политика, власть, события
Новости

Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде Решение вынесла судья ​Мосгорсуда Юлия Манеркина…

5 71 6 13318
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

Вы сами «навальщину» и пестовали В чем обвинят Путина, не знаю. Но лет через 25 он окажется неинтересен, как ненужный пластиковый пакет. Не та личность…

5 316 6 72206 13.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

«Русские» рулят. Теперь и в Израиле Хотите отдохнуть в Израиле, не вникая в перипетии местной политики, не делайте, как я, — не приезжайте сюда сразу после выборов. Официанты, таксисты, соседи по столику в кафе, друзья и случайные встречные, радио, ТВ – все говорят о политике…

5 52 6 10820 19.09
Kизраиль, общество, мнения, политика, выборы

Популярное за неделю

Новости

Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде Решение вынесла судья ​Мосгорсуда Юлия Манеркина…

5 81 6 15330
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Устиновская история, конечно, — показатель того, насколько удивительно легко и быстро народ смелеет…

5 52 6 94712 18.09
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 158 6 24239 16.09
Блоги

Юрий Дудь: Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен… Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье…

5 436 6 189338 17.09
Kаресты, суды, общество, родители, политика, рф, видео, мнения
Блоги

+ «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» рассказал о приговоре фигуранту «московского дела», которого осудили на 3,5 года за «нападение» на росгвардейца…

5 116 6 124815 18.09
8читать ;смотреть
Kаресты, суды, протесты, митинги, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8070082
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4200974

Сегодня в эфире