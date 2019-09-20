Заключенные дагестанской колонии, по некоторым данным, устроили бунт

Однако во ФСИН эту информацию не подтверждают.

Проблемы возникли в колонии общего режима №7 в Кумторкалинском районе Дагестана. Осужденные, поднявшие бунт, требуют от руководства Федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры, чтобы их «услышали и приняли меры», сообщает сайт «Регион онлайн». Бунт заключенные устроили из-за того, что сотрудники колонии «всячески унижают и ущемляют» тех, кто находится в колонии. По их словам, звучат угрозы, чтобы не поступали жалобы во ФСИН. Бунтом, как пишет сайт телеканала «Дождь», руководят два человека, на которых недавно завели уголовное дело по новой статье. В свою очередь в пресс-службе УФСИН России по Дагестану сообщили, что некий инцидент действительно произошел, однако речь не идет не о бунте, а о неподчинении и отдельных требованиях нескольких заключенных исправительной колонии.

Региональное отделение ФСИН проводит проверку.