В ближайшее время должен быть освобожден актер Павел Устинов
Несколькими часами ранее суд в Москве принял решение отпустить его под подписку о невыезде. Сейчас журналисты ждут, когда он выйдет из СИЗО в Медведково.
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Несколькими часами ранее суд в Москве принял решение отпустить его под подписку о невыезде. Сейчас журналисты ждут, когда он выйдет из СИЗО в Медведково.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»