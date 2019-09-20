Московскому полицейскому, который стрелял в коллег в метро, грозит наказание вплоть до пожизненного

Московскому полицейскому, который стрелял в коллег на станции метро «Рязанский проспект», грозит наказание вплоть до пожизненного. Алексею Смирнову предъявлено обвинение по статье 317-й. Сегодня Пресненский суд должен решить вопрос о его аресте.

Смирнов которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности ОВД на метрополитене. Один из них скончался. Второй госпитализирован.