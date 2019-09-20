Глава профильной комиссии ГД предложил ввести миллионные штрафы для зарубежных компаний за вмешательство в дела России

Руководитель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев предложил ввести миллионные штрафы для зарубежных компаний за нарушение закона. По словам Пискарева, Роскомнадзор и ЦИК зафиксировали подобные нарушения в Единый день голосования со стороны Фейсбука и Google.

Пискарев добавил, что прокуратура и МИД будут активно работать над законодательными инициативами, которые касаются защиты суверенитета.