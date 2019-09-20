Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде

Мера пресечения изменена с ареста на подписку о невыезде. Решение вынесла судья ​Мосгорсуда Юлия Манеркина. Ранее Тверской районный суд приговорил актера к 3,5 годам по обвинению в применении насилия к представителю власти во время протестной акции. Дело Устинова вызвало большой общественный резонанс. В его защиту в последние дни выступали учителя, священники, представители книжной отрасли. Актёры проводили серию одиночных пикетов у администрации президента.