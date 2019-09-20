Правозащитники не могут установить местонахождение задержанного якутского шаман

Правозащитники не могут установить местонахождение задержанного якутского шамана Александра Габышева. В психодиспансере им сказали, что такого пациента не поступало. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Наш адвокат был в психоневрологическом диспансере, как только появилась информация от Минздрава Якутии о том, что Габышева туда поместили. Там ответили, что такого пациента не поступало», — рассказал он.

А.Прянишников также отметил, что адвокаты в Якутске пытались выяснить информацию о Габышеве в Следственном комитете, в ФСБ и в управлении МВД. «Ни одно из этих ведомств не подтвердило наличие какого-либо уголовного дела в отношении Габышева», — уточнил правозащитник. А.Прянишников добавил, что адвокаты не нашли шамана и в изоляторах временного содержания.

«По словам сторонников Габышева, он им звонил и сказал, что его ненадолго отпустили и что у него все в порядке. Но я бы не стал доверять этим сведениям. Информационный вакуум, который возник после задержания шамана, говорит о том, что идет попытка скрыть его местонахождение и текущий статус», — заключил правозащитник.

Габышева задержали десятки человек в масках и с оружием в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. В полиции Бурятии заявили, что мужчину подозревают в совершении преступления на территории Якутии, и он был объявлен в розыск. В чем именно подозревают Габышева, не уточняется. В якутской электронной базе разыскиваемых лиц Габышева нет.

До задержания якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году он был намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тысячи км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.