Z Архив новостей новости
5 0 6 33
Эксклюзив Эха 13:05, 20 сентября 2019

Правозащитники не могут установить местонахождение задержанного якутского шаман

Правозащитники не могут установить местонахождение задержанного якутского шамана Александра Габышева. В психодиспансере им сказали, что такого пациента не поступало. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
«Наш адвокат был в психоневрологическом диспансере, как только появилась информация от Минздрава Якутии о том, что Габышева туда поместили. Там ответили, что такого пациента не поступало», — рассказал он.
А.Прянишников также отметил, что адвокаты в Якутске пытались выяснить информацию о Габышеве в Следственном комитете, в ФСБ и в управлении МВД. «Ни одно из этих ведомств не подтвердило наличие какого-либо уголовного дела в отношении Габышева», — уточнил правозащитник. А.Прянишников добавил, что адвокаты не нашли шамана и в изоляторах временного содержания.
«По словам сторонников Габышева, он им звонил и сказал, что его ненадолго отпустили и что у него все в порядке. Но я бы не стал доверять этим сведениям. Информационный вакуум, который возник после задержания шамана, говорит о том, что идет попытка скрыть его местонахождение и текущий статус», — заключил правозащитник.
Габышева задержали десятки человек в масках и с оружием в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. В полиции Бурятии заявили, что мужчину подозревают в совершении преступления на территории Якутии, и он был объявлен в розыск. В чем именно подозревают Габышева, не уточняется. В якутской электронной базе разыскиваемых лиц Габышева нет.
До задержания якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году он был намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тысячи км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Маршал Конев и другие В чем причина такого отношения к далекой, казалось бы, истории? 30 лет прошло с распада «соцлагеря». Только одна – страх перед сегодняшней Россией. Перед тем, что опять придут и навяжут «дружбу»...

5 300 6 65487 13.09
Kобщество, рф, ес, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Дело в том, что Украина ни на какие уступки не пойдет Представляете, если часть территории России будет отторгнута, и кто-то вам будет говорить типа: «Давайте вы еще сделайте два шага назад». Все русские скажут: «Вы чего?»...

5 53 6 5495 11:17
Интервью Разворот

Екатерина Канакова гость: Екатерина Канакова журналист «Эха Москвы» в Чехии (по телефону)

Перенос памятника Коневу в Праге Традиционно этот памятник обливается каждый год краской. И после очередного акта вандализма 22 августа глава администрации района сказал, что восстанавливать не будет, всё, уже дообливались и предложил просто перенести…

5 113 6 23023 13.09
#слушать 11:42 8читать ;смотреть $скачать 2.7 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Спасибо за всё Теперь у нас есть такая тенденция, что демократическая общественность призывается за все хорошее, что происходит у оппозиции, благодарить Навального…

5 268 6 31635 15.09
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Владимир Жириновский лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме

Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро… И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь…

5 127 6 16585 18.09
Kрф, белоруссия, украина, политика, мнения
Новости

Шаман Александр Габышкев, задержанный накануне в Бурятии, помещён в психбольницу в Якутске Если будут выявлены патологии, то пациенту окажут квалифицированную помощь…

5 53 6 7854
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Будет ли война? Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного «ястреба» Дж.Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала «голубиной». Тем более на иранском направлении…

5 100 6 14918 16.09
Kсаудовская аравия, сша, нефть, конфликты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 155 6 23806 16.09
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Личные данные в электронном голосовании Мы боялись взлома снаружи — его не произошло. Мы боялись вброса внутри — его не зафиксировано. Таким образом результат тех, кто проголосовал, зачтен правильно…

5 71 6 11529 17.09
#слушать 19:32 8читать ;смотреть $скачать 4.5 МБ
Блоги

Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»

5 86 6 13898 19.09
Kполитика, театр, общество, мнения
Блоги

Андрей Турчак: На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал Секретарь генсовета «Единой России» написал, что ситуация, в которой оказался актёр — вопиющая несправедливость…

5 218 6 39558 18.09
Kсуды, аресты, протесты, политика, власть, события
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

Вы сами «навальщину» и пестовали В чем обвинят Путина, не знаю. Но лет через 25 он окажется неинтересен, как ненужный пластиковый пакет. Не та личность…

5 316 6 72178 13.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Хорошо, что люди просыпаются. Плохо, что по отдельности И пока актеры не станут выходить за учителей, а учителя за экономистов, ничего не изменится. Перебьют по одиночке…

5 32 6 6856 17.09
Kвласть, общество, солидарность, мнения
Блоги

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова Роспись прошла в Грибоедовском ЗАГСе…

5 179 6 77270 13.09
Kобщество, шоубизнес, праздники, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Трах-тибидох, вот вам и Таврида Идея с переименованием позволила бы, запустив исторический ребрендинг, начать практически с чистого листа. Понятно, что от санкций это не спасёт, но может позволить сформировать новый образ, как туристический, так и политический…

5 76 6 16930 19.09
Kобщество, крым, политика, власть, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

«Русские» рулят. Теперь и в Израиле Хотите отдохнуть в Израиле, не вникая в перипетии местной политики, не делайте, как я, — не приезжайте сюда сразу после выборов. Официанты, таксисты, соседи по столику в кафе, друзья и случайные встречные, радио, ТВ – все говорят о политике…

5 41 6 9402 19.09
Kизраиль, общество, мнения, политика, выборы

Популярное за неделю

Новости

Шаман Александр Габышкев, задержанный накануне в Бурятии, помещён в психбольницу в Якутске Если будут выявлены патологии, то пациенту окажут квалифицированную помощь…

5 53 6 7749
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Устиновская история, конечно, — показатель того, насколько удивительно легко и быстро народ смелеет…

5 51 6 88312 18.09
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 155 6 23797 16.09
Блоги

Юрий Дудь: Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен… Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье…

5 435 6 188498 17.09
Kаресты, суды, общество, родители, политика, рф, видео, мнения
Блоги

+ «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» рассказал о приговоре фигуранту «московского дела», которого осудили на 3,5 года за «нападение» на росгвардейца…

5 114 6 124250 18.09
8читать ;смотреть
Kаресты, суды, протесты, митинги, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8069918
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4200665

Сегодня в эфире