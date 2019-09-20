Мария Бутина будет депортирована из США 25 октября после освобождения из тюрьмы

Перелёт ей выберет и оплатит американское государство.

Номер рейса, на котором Мария Бутина вернется после депортации в Россию, будет неизвестен до самого последнего момента, рассказал Известиям отец россиянки.

Бутина освобождается из американской тюрьмы 25 октября, после проведенных в ней полутора лет за работу в качестве агента российского правительства на территории США без требуемой законом регистрации. Бутина пошла на сделку с правосудием и признала вину. В апреле этого года суд Вашингтона вынес ей приговор.

Главным полем операционной деятельности Марии Бутиной в США была Национальная Стрелковая Ассоциация — главный спонсор Республиканской партии, сама республиканская партия и бывший губернатор штата Висконсин Скот Уокер.

Даже после вынесения ей наказания, Мария Бутина продолжала попадать в скандальные заголовки американских СМИ. В августе в отставку ушел глава онлайн-ритейлера Оверсток Патрик Бирн — после того, как раскрыл информацию о своей романтической связи с Бутиной в 2015-2016 годах. Акции компании на этой новости начали обваливаться и Бирну пришлось покинуть пост.

Осенью прошлого года в отставку ушел и бывший босс Марии Бутиной зампред ЦБ Александр Торшин, который вместе с ней летал в несколько поездок в США.

Наказание Бутина отбывала в тюрьме возле Вашингтона, но вылетит она в Россию или из Нью-Йорка, или из Майями.