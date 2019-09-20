В Турции во время шоу детей случайно облили горящим маслом

Два мальчика, приехавшие с родителями из Екатеринбурга, серьезно пострадали и с ожогами находятся в больнице.

Инцидент произошел в турецком поселке Кестель во время финального ужина в отеле. Повар допустил ошибку и горящее масло полилось на людей, сообщил сайту Е1.ru отец пострадавших мальчиков. По его словам, дети кричали, одежда на них горела. У сына мужчины диагностированы ожоги 2 и 3 степени. Когда у ребенка была перевязка, кожа вместе с бинтами снималась, он от плача захлебывался, рассказал отец. У второго сына мужчины обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле. Детям 3,5 года и 10 лет. Пока ребенок не сможет перенести перелет и семья на несколько дней остается в Турции. Родители надеются, что туроператор организует процесс возвращения, и в аэропорту Екатеринбурга детей будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр.

Врачи Екатеринбурга готовы встретить пострадавших детей в аэропорту и доставить их в местную больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Однако пока обращений от родителей не поступало.

Отель взял вину за случившееся на себя и оплачивает лечение.