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13:00, 20 сентября 2019

Митинги за честно прошедшие выборы состоится на этих выходных

В сети якобы собирают на них массовку за деньги.

Петербуржцам предлагают прийти на эти митинги за шестьсот рублей. Сообщения рассылает во «ВКонтакте» некий молодой человек. Местом работы у него указана компания по организации праздников. Он рассказал изданию «Бумага», что ему необходимо привести на митинги сто тридцать человек. Деньги выдают наличными либо переводят на карту. Также молодой человек назвал организатором митингов депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий подтвердил это журналистам. Однако сказал, что не знает молодого человека и за деньги на митинг никого не сгоняет. Ранее в подкупе участников обвиняли организаторов предыдущих петербургских митингов за честные выборы. Делали этого СМИ, которые некоторые журналисты связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

По данным Центризбиркома, Петербург вошел в число лидеров по нарушениям в единый день голосования.



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