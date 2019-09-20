Генеральная прокуратура считает, что актер Павел Устинов не будет скрываться от суда, просит учесть его личные данные

Об этом говорится в ходатайства надзорного ведомства об изменении меры пресечения актеру. Оно рассматривается в Мосгорсуде. Также указывается, что Устинов ранее не был судим и имеет личное поручительство от Константина Райкина. Прокуратура считает, что Устинов должен быть освобожден под подписку о невыезде. Актер был осужден на три с половиной года по обвинению в применении насилия к представителю власти во время протестной акции. Его дело вызвало широкий резонанс.

Подробнее о позиции надзорного ведомства рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр.

В защиту Устинова в последние дни выступали учителя, священники, представители книжной отрасли. Актёры проводили серию одиночных пикетов у администрации президента.