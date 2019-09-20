Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме, собирается написать книгу о жизни в тяжёлых условиях. Об этом ТАСС рассказала его жена Алла. По её словам, Бут использует время в тюрьме для того, чтобы не сойти с ума. Он занимается йогой, медитирует, а также читает. В среду и четверг состоялись первые встречи россиянина с женой и дочерью с момента вынесения ему приговора в 2012 году. Бута обвиняют в незаконных поставках оружия.