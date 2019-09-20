Сразу три профессиональных праздника могут отменить в России

Идея исходит из правительства.

Под ударом оказались День радио, день железнодорожника и день воздушного флота. Претензии к этим датам обнаружились в ходе пересмотра действующих законов и планов по сокращению нагрузки на предпринимателей. Этот механизм еще называют регуляторной гильятиной.

На проблему обратили внимание компании, которые анализировали перечни документов, которые планируют упразднить. Чем конкретно мешают три профессиональных праздников и что изменится в случае их упразднения, не сообщается.. В РЖД день железнодорожника назвали старейшим праздником и выступили за его сохранение, пишет газета «Коммерсантъ».

В Федерации независимых профсоюзов заявили, что отмена конкретных актов не скажется на праздновании профессиональных дат.

Окончательный список устаревших норм, которые требуют отмены, будет составлен к 15 ноября.