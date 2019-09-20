Сергей Аксенов вновь вступил в должность главы Крыма
Сергей Аксенов вновь вступил в должность главы Крыма. Госсовет полуострова проголосовал за его переизбрание. Аксенов принес присягу.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сергей Аксенов вновь вступил в должность главы Крыма. Госсовет полуострова проголосовал за его переизбрание. Аксенов принес присягу.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»