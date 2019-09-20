Представление Генпрокуратуры на смягчение приговора актёру Павлу Устинову будет рассмотрено в Мосгорсуде 26 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Сегодня должен быть рассмотрен вопрос об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. На этом также настаивает прокуратура, которая, напомним, ранее просила для Устинова 6 лет заключения. В итоге он был осуждён на 3,5 года за применение насилия к представителю власти во время протестной акции. Дело Устинова вызвало большой общественный резонанс.