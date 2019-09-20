Сегодня матчем между сборными Японии и России открывается Кубок мира по регби

Главный тренер сборной России Лин Джонс оценил их в 20 процентов, назвав Японию фаворитом. Опыта у нашей команды и правда нет. Россияне участвовали в Кубке мира один раз – в 2011 году и заняли последнее место в группе, проиграв все матчи. В отборе на турнир 2019 года сборная России заняла третье место после Румынии и Испании, но руководству федерации удалость доказать, что наши соперники нарушили правило натурализации игроков. За Румнию играли представители государства Тонга, а за Испанию французы, которые по регламенту делать этого не имели права. Команды были наказаны лишением очков и сборная России переместилась на первое место и получила возможность поехать на Кубок Мира. Помимо Японии наша команда сыграет с Ирландией, Шотландией и Самоа.

Матч Япония – Россия начнется в 13.45 по московскому времени. Транслировать его будет канал Матч ТВ.