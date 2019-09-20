Солдат из военной части под Петербургом впал в кому после спарринга с офицером

По одной из версий, речь идет о неуставных взаимоотношениях.

Согласно версии командования части в Ломоносовском районе Ленобласти, солдат пострадал во время тренировки. Однако в одной из закрытых групп во «ВКонтакте» пишут, что офицер и рядовой поссорились и решили выяснить в рукопашном бою. Об этом пишет издание «Фонтанка ру». Как бы то ни было, солдат уже несколько дней находится в коме. Врачи не дают гарантии, что с пострадавшим можно будет поговорить в ближайшие месяцы. О молодом человек известно, что он кандидат в мастера спорта по академической гребле и родился в Петербурге. На военную службу мужчину призвали в прошлом году.

Военная часть, в которой пострадал солдат, — это одна старейших частей внутренних войск МВД России, ныне реформированных в Росгвардию.

Обстоятельства дела уже изучают военные следователи и прокуроры.