Шаман Александр Габышев помещён в психбольницу в Якутске

После задержания в Бурятии врачи намерены провести экспертизу.

Обследование Габышева проведут Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. В случае выявления патологий, ему окажут медицинскую помощь. Не исключено, что к процессу привлекут социальные службы. Об этом агентству Интерфакс сообщили в министерстве здравоохранения Республики Саха. Габышева задержали в ночь на четверг на трассе Байкал и доставили в Якутск. Сопровождающие отметили, что во время ночлега к палатке подъехали два полицейских автобуса, загрузили шамана вместе с тележкой и увезли.

В полиции Бурятии заявили, что Александра Габышева подозревают в совершении преступления на территории Якутии, и он был объявлен в розыск. Шаман шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, где, по его утверждению, в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.

В отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества, пишет сайт РБК.