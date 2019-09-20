Следственные действия с рыбаками из Северной Кореи будут вестись на борту судов и в присутствии генконсула КНДР

Следственные действия с рыбаками из Северной Кореи, напавшими на российских пограничников в Японском море, будут вестись на борту судов и в присутствии генерального консула КНДР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Погрануправления по Приморскому краю. Конвой прибыл в порт Находка сегодня, задержавшись в пути из-за плохой погоды и тихоходности некоторых корейских судов. Всего задержан 161 человек.