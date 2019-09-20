В Армении огласят решение по ходатайству об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна

Он проходит обвиняемым по делу о свержении конституционного строя в ходе беспорядков в марте 2008 года. Речь идет об освобождении Кочаряна под залог — с такой инициативой выступили его адвокаты.

Сумму залога при этом они оставили на усмотрение суда Еревана, который рассматривает ходатайство. При этом во вторник он отклонил схожее ходатайство адвокатов экс-президента Армении об изменении меры пресечения и оставил его под арестом.

Адвокаты указывали на решение Конституционного суда, признавшего арест Кочаряна неправомочным. Но генпрокуратура Армении выразила мнение, что оснований для прекращения преследования нет. Судебный процесс против Кочаряна начался на прошлой неделе.

Согласно материалам дела, в марте 2008 года, когда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия своему преемнику Сержу Саргсяну, сторонники другого экс-президента Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

Они были не согласны с результатами прошедших выборов. Власти Армении, в свою очередь, разогнали митинг, в результате чего погибли 10 человек, а более 250 получили ранения. Помимо Кочаряна по уголовному делу проходит также бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.