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07:02, 20 сентября 2019

Замглавы департамента Минкультуры Петр Мосолов арестован по подозрению в хищении денег

фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Также по делу были задержаны еще четыре человека. Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Петр Мосолов был задержан сегодня в Москве, ходатайство о его аресте удовлетворил Басманный суд столицы. Как сообщает ТАСС, на заседании представитель Следственного комитета рассказал, что показания на чиновника дал его подчиненный.

По словам сотрудника Минкульта, Мосолов просил его сфальсифицировать определенные документы. Защита же утверждает, что подчиненный был просто обижен из-за конфликтов на работе.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Мосолова обвиняют в пяти эпизодах мошенничества на сумму около 20 миллионов рублей. В свою очередь, адвокат чиновника уточнил, что речь идет о хищении бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.

Ранее Мосолов был свидетелем по делу бывшего заммнистра культуры Григория Пирумова, также осужденного за хищения при реставрации культурных объектов. Свою вину Мосолов и другие фигуранты дела не признали.



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