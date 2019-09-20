Мосгорсуд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова

Ранее адвокат Анатолий Кучерена взял под защиту актера. Решение было принято после обращения руководителя театра Сатирикон. Об этом «Эху Москвы» сообщил сам Анатолий Кучерена.

Принципиально важно разобраться, почему суд назначил Павлу Устинову столь суровое наказание, добавил Анатолий Кучерена.

Заседание по этому заявлению назначено на пятницу в 12:00.

Казусом назвал эту ситуацию руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он считает, что история с Устиновым может и должна повлиять на судьбу других фигурантов «московского дела». Но, как предполагает Чиков, возможно, этот вопрос еще не решен политически

Свою вину актер не признал. Защита приговор обжаловала. Приговор также был оспорен гособвинением, которое теперь просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Устинова Дмитрий Чешков, велика вероятность того, что меру пресечения все же изменят.