Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит апелляцию на ликвидацию ТСЖ в доме на Рождественском бульваре

Именно там располагается московский штаб Алексея Навального. Как пишет у себя в Facebook’е председатель ТСЖ Михаил Шульман, если решение о ликвидации будет подтверждено, штабу Навального придётся покинуть помещение, поскольку договор аренды станет ничтожным.

Решение о ликвидации было принято в июне на том основании, что в товариществе состоит менее половины собственников недвижимости в доме. В июле телеканал RT и другие прокремлёвские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что Шульман сдал Навальному подвал без согласия собственников.