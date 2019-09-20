Фигуранта московского дела Павла Устинова сегодня могут выпустить из-под стражи

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. 24-летний актер осужден на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на акции протеста 3 августа. Ведомство просит изменить Устинову меру пресечения до рассмотрения его дела в апелляционной инстанции. Свою вину актер не признал. Защита приговор обжаловала. Приговор также был оспорен гособвинением, которое теперь просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.