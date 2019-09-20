Служба безопасности Роскосмоса не утвердила космонавта Юрия Маленченко в руководящей должности

Он должен был стать первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Как рассказали РИА три источника в ракетно-космической отрасли, карьерному росту Маленченко помешал американский паспорт жены. На американской гражданке российского происхождения Екатерине Дмитриевой Маленченко женился в 2003 году. Тогда это стало первой в истории свадьбой в космосе. Невеста находилась в ЦУПе в Хьюстоне, жених — на МКС.