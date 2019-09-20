Стратегический бомбардировщик США В-52 в марте отрабатывал ракетный удар по Калининграду

Как пишет американское издание The National Interest, операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании. Один из них осуществил имитацию нанесения удара крылатыми ракетами по территории России. Самолет осуществил разворот лишь в 60 милях от российского воздушного пространства. Издание отмечает, что в Калининградской области развернута мощная система ПВО, но американские военные утверждают, что могут взломать ее.