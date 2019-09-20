Суд в Москве арестовал директора ФБК Ивана Жданова на восемь суток

Он признан виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий. В августе Жданов должен был отбыть десять суток административного ареста, однако его не задержали после выхода из спецприемника, где он отбывал первые 15 суток. Ивана Жданова задержали утром 19 сентября в Москве.

Протокол был составлен за ««организацию» встреч с кандидатами летом. В отношении Жданова также возбуждено уголовное дело из-за отказа удалить видео о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Параллельно расследуется дело об отмывании денег сотрудниками ФБК.