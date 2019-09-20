Мосгорсуд рассмотрит представление Генпрокуратуры об освобождении Павла Устинова

Актер осужден на 3,5 года по обвинению в нападении на сотрудника ОМОН. Надзорное ведомство предлагает отпустить Устинова под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

Сестра актера Павла Устинова, осужденного по так называемому «Московскому делу» призвала всех поддержать актера и других арестантов. По ее словам, необходимо, чтобы все сейчас привлекали к этому вопросу как можно больше внимания.

Напомним, сегодня состоится заседание Мосгорсуда, в рамках которого судья рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову. Адвокаты уверены, что Устинова выпустят под подписку о невыезде. Начало заседания в 12 часов.