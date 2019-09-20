В Японии стартует Чемпионат мира по регби

Сборная России в матче-открытии сыграет против хозяев. Российские регбисты сыграют на Чемпионате мира во второй раз в своей истории. Дебют состоялся 9 лет назад. Тогда наша команда проиграл все 4 матча на групповом этапе.

На нынешний турнир россияне вообще поначалу не отобрались. Однако наши соперники по отбору — команды Испании и Румынии — были дисквалифицированы за неправильное использование натурализованных игроков. В итоги регбисты России получили право сыграть в Японии.

Впрочем, иллюзий по этому поводу питать не стоит. Соперники у российской сборной серьезные. Помимо хозяев, это регбисиы Самоа, Ирландии и Шотландии. А в четвертьфинал выходят лишь по две лучшие команды из группы.

Встречу сборных России и Японии покажет телеканл МАТЧ ТВ начиная с 13.15.