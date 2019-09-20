Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али умер в возрасте 83 лет

В конце 2010 года во время его руководства страной там начались волнения, переросшие в «Арабскую весну».

Бен Али умер в городе Джидде в Саудовской Аравии спустя несколько дней после экстренной госпитализации, передает «Интерфакс» со ссылкой на Euronews. По другим данным, экс-президент Туниса находился в реанимации последние три месяца. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

В Саудовскую Аравию Бен Али переехал в 2011 году после того, как вынужден был бежать из Туниса в результате так называемой «Второй жасминовой революции». К тому моменту он находился во главе государства больше 20 лет. Причиной волнений стало в том числе экономическое положение в стране и повышение цен на хлеб. Вскоре после начала демонстраций в Тунисе акции протеста прокатились и по другим арабским странам. В некоторых из них также произошла смена власти. Сам Бен Али в 2012 году был заочно приговорен к пожизненному сроку в Тунисе по обвинению в убийстве демонстрантов во время разгона протестов.

Согласно последней воле Бен Али, его похоронят в Мекке. Траурная церемония пройдет сегодня.