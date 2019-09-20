Комиссия по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы соберется сегодня в Госдуме

На ней обсудят деятельность американских интернет-компаний.

Представители Роскомнадзора приедут сегодня к депутатам, чтобы рассказать о работе корпорации Google и социальной сети Facebook во время выборов в Мосгордуму. Ранее в ведомстве утверждали, что эти организации распространяли политическую рекламу в то время, когда по российским законам этого делать нельзя, в том числе в так называемый день тишины непосредственно перед голосованием. Чиновники подчеркивают, что интернет-компании намеренно пошли на нарушение закона, поскольку Роскомнадзор обсуждал с ними эту тему еще в 2018-ом году.

Комиссию по расследованию иностранного влияния в выборы создали после летних московских протестов. Её члены намерены расследовать данные предполагаемых связях уличных акций с посольством США и о призывах в иностранной прессе к участию в несанкционированных акциях. Ранее о наличии доказательств такого вмешательства говорили сразу несколько депутатов Госдумы и представитель МИДа Мария Захарова.

Ожидается, что по итогам работы комиссии в Госдуме представят законопроект, который поспособствует защите российского суверенинета.