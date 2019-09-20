Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения актёру Павлу Устинову

С соответствующим ходатайством обратилась Генпрокуратура. Следом это же ведомство, которое прежде предлагало отправить Устинова в колонию на шесть лет, попросило отменить назначенный актёру реальный срок – 3,5 года лишения свободы, поскольку сочло приговор слишком суровым, — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В понедельник Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. В поддержку актёра развернулась масштабная общественная кампания.