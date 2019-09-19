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22:57, 19 сентября 2019

Главный тренер ФК «Краснодар» взял на себя вину за разгромное поражение в Лиге Европы от швейцарского «Базеля»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев взял на себя вину за разгромное поражение в Лиге Европы от швейцарского «Базеля». На послематчевой встрече с журналистами он также сказал, что о недооценке соперника речи не идёт. Кроме того, Матвеев добавил, что совершённые ошибки помогут лучше подготовиться к воскресному матчу с ЦСКА.

Сегодня «Краснодар» в рамках первого тура групповой стадии Лиги Европы проиграл «Базелю» со счётом 0:5. В воскресенье команда Матвеева сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России в Москве. Во втором туре Лиги Европы «Краснодар» дома встретиться с испанским «Хетафе» 3 октября.



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