Жителям Петербурга, по нек.данным,предлагают по 600 рублей за участие в митинге с лозунгами о честно прошедших выборах

Жителям Петербурга, по некоторым данным, предлагают по 600 рублей за участие в митинге с лозунгами о честно прошедших выборах. Как сообщает издание «Бумага», предложение за деньги выйти на согласованные акции 21 и 22 сентября распространяется в соцсети «Вконтакте». Один из рассылающих сообщения рассказал «Бумаге», что ему нужно привести на митинг 130 человек. По словам собеседника издания, речь идёт об акции, которую поддерживает депутат Госдумы Виталий Милонов. В свою очередь Милонов сообщил, что является соорганизатором двух митингов, он при этом подчеркнул, что ничего не знает о предлагаемой плате за их посещение. Ранее о проведении митингов 21 и 22 сентября в Петербурге не сообщалось.