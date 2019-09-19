Генпрокуратура сочла необходимым смягчить приговор Павлу Устинову

На фоне крупной общественной кампании в поддержку актёра, ведомство сообщило, что просит отменить реальный срок, хотя прежде предлагало отправить Устинова в колонию на шесть лет. В Генпрокуратуре отметили, что считают вину Устинова доказанной, но считают приговор — 3,5 года лишения свободы – чрезмерно суровым.

В понедельник Тверской суд признал Устинова виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии – после задержания актёра 3 августа силовики пожаловался на вывих плеча. В поддержку Устинова, который не признал вину, был запущен масштабный флеш-моб. Апелляцию на приговор назначили на 23 сентября, это раньше установленных законом сроков.