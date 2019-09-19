«Аэрофлот» с завтрашнего дня возвращает владельцам золотых карт доступ в бизнес-залы ряда аэропортов

Об этом сообщает РБК. Речь идёт об аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, которыми владеет холдинг бизнесмена Виктора Вексельберга. В пресс-службе холдинга изданию пояснили, что «Аэрофлот» взамен должен будет обеспечить необходимый пассажиропоток.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что закрывает для участников своей бонусной программы золотого уровня доступ к бизнес-залам в почти двух десятках региональных аэропортов из-за высокой стоимости обслуживания в таких залах.