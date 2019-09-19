Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim, позволяющей отказаться от обычных сим-карт. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова. По его словам, компания решила вопрос с безопасностью использования eSim. В эксперименте будут участвовать до 15 тысяч абонентов. eSIM это микросхема, позволяющая подключаться к сотовой сети, не посещая салон связи и пользоваться несколькими номерами разных операторов с одного устройства. Как отмечает сайт Медуза, эта услуга уже предоставляется абонентам сотовых компаний более чем в 20 странах мира.