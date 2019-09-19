Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim
Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по подключению абонентов по технологии eSim, позволяющей отказаться от обычных сим-карт. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова. По его словам, компания решила вопрос с безопасностью использования eSim. В эксперименте будут участвовать до 15 тысяч абонентов. eSIM это микросхема, позволяющая подключаться к сотовой сети, не посещая салон связи и пользоваться несколькими номерами разных операторов с одного устройства. Как отмечает сайт Медуза, эта услуга уже предоставляется абонентам сотовых компаний более чем в 20 странах мира.