Психологи и психотерапевты подписали обращение с требованием освободить фигурантов «московского дела»

Ранее сегодня в защиту обвиняемых выступили студенты и художники-аниматоры.

Больше 400 врачей оставили подписи под обращением психологического и психотерапевтического сообщества с требованием об освобождении фигурантов «московского дела». Они призвали общество объединиться, чтобы «в очередной раз не допустить политического произвола со стороны государства в нашей стране». Сбор подписей был инициирован движением «Психология за права человека».

Кроме того, открытое письмо с требованием прекращения «московского дела» написали студенты и аспиранты российских вузов. Также они выступили в поддержку резонансных дел «Нового величия» и «Сети» (группировка запрещена на территории России). Под документом, опубликованным на сайте издания Doxa, подписались несколько сотен человек. Также открытое письмо в защиту обвиняемых опубликовал на своей странице в Facebook режиссер-аниматор Константин Бронзит. К требованиям о пересмотре «московского дела» присоединились около 200 его коллег.

Ранее в поддержку фигурантов «московского дела» выступили священники, врачи, учителя, сотрудники НКО, представители книжного бизнеса и IT-специалисты.