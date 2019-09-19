Шапошников: Упразднение комиссии по бюджету никак не связано с изменением «политического ландшафта» нового созыва МГД

Упразднение комиссии по бюджету никак не связано с изменением «политического ландшафта» нового созыва Московской городской думы. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель МГД VII созыва Алексей Шапошников. «Суть Комиссии не обязательно должна быть в ее названии. Было принято решение об объединении комиссий по финансам и бюджету с комиссией по соцполитике. И на сегодняшний момент название носит — Комиссия по экономической и социальной политике. Это никак не связано с изменением политического ландшафта», — сказал он.

По словам Шапошникова, любой депутат Мосгордумы может приходить на любое заседание комиссии (по экономической и социальной политике) и участвовать в ее работе. И решение по принятию городского бюджета, добавил глава МГД, будет принято «простым большинством» до 1 декабря.

«Есть четкие сроки рассмотрение бюджета. Бюджет должен быть рассмотрен и принят до 1 декабря. Если мы возвращаемся к изменению бюджета, то этой комиссией дает возможность работать на протяжении всего года с нормальной полноценной загрузкой депутатов-членов этой комиссии», — отметил он. Возглавлять будет эту комиссию член фракции «Единой России» – Людмила Гусева, которая ранее возглавляла Департамент социальной политики Москвы.