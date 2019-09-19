Совет безопасности ООН не смог принять ни один из проектов резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости». В частности, Совбез отклонил проект резолюции России и Китая, предусматривающие сохранение антитеррористических операций. Документ, подготовленный Бельгией, Германией и Кувейтом, призывающий к полному прекращению огня, также не был одобрен. За первый проект проголосовали только Россия и Китай, на второй Москва и Пекин наложили вето.