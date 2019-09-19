Старший прапорщик Алексей Смирнов, расстрелявший вчера коллег на станции метро, объяснил поступок усталостью от работы

Старший прапорщик Алексей Смирнов, расстрелявший вчера коллег на станции метро «Рязанский проспект», объяснил свой поступок усталостью от работы в полиции, где, по его словам, почти нет выходных и мало платят. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Со ссылкой на источники издание утверждает, что полицейский брал деньги с пассажиров, попавшихся на незначительных нарушениях, и это приносило ему около 10-ти тысяч ежедневно. Официально прапорщик получал чуть больше 50-ти тысяч рублей.

Вчера Смирнов открыл стрельбу по двум полицейским, которые пытались поймать его на взятке. В результате один силовик погиб, второй получил тяжелое ранение. Стрелявшего задержали.