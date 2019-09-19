Премьер-министр Канады извинился за свой костюм на вечеринке 18 лет назад. Наряжаться персонажем с Ближнего Востока было неправильно, — признал Джастин Трюдо. «В 2001 году, когда я был учителем в Ванкувере, я присутствовал на выпускном вечере, темой которого была «Арабская ночь». Я оделся в костюм Аладдина и нанес тёмный грим. Я не должен был этого делать. Нужно было быть умнее. Тогда я не видел в этом ничего расистского, но сейчас понимаю, что был неправ».

Ранее из-за фотографии с той вечеринки политические оппоненты Трюдо обвиняли его в расизме. Глава консервативной партии Эндрю Шир даже отметил, что такой человек не должен стоять во главе Канады.