Уголовное дело в отношении замдиректора департамента Минкульта Павла Мосолова связано с хищением бюджетных денег на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Скрёхин. Он напомнил, что чиновник был свидетелем по делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и давал показания год назад. Фигурантам дела вменяется пять эпизодов мошенничества на общую сумму более двадцати миллионов рублей.